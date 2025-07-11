Горе-отец из Петрозаводска погасил миллионный долг за алименты под страхом тюрьмы

Мужчина отказывался содержать дочь до тех пор, пока ему не пригрозили заключением под стражу.

Петрозаводчанин, пытавшийся избежать уплаты алиментов для дочери-подростка, погасил долг в размере около 1 миллиона рублей под страхом уголовной ответственности, сообщили в УФССП России по Республике Карелии.

Будучи самозанятым, горожанин пытался скрыть свои доходы, чтобы не тратить средства на обеспечение собственного ребёнка, однако узнав о том, что за подобные махинации ему может грозить лишение свободы, покрыл задолженность в полном объёме.

— Суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, а его дочь получила законное содержание от родителя, — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что должник из Карелии, отказывавшийся выплачивать алименты после развода, помирился с бывшей женой и выплатил ей 100 тысяч рублей, после чего супруги воссоединились.