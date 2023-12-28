Горе-парковщики мешают вывозу мусора с контейнерных площадок Петрозаводска

За последние сутки мусоровозы не смогли подъехать к 28 площадкам.

Как сообщили в апблике администрации столицы Карелии, власти города пытаются решить вопросы, связанные с вывозом мусора.



«Решаем вопрос с контейнерными площадками. Невывоз ТКО в отдельных случаях связан с затрудненными подъездами. Управляющие компании и наши подрядчики очистили дороги вблизи четырех десятков ранее недоступных площадок, после обеспечения проезда мусор из баков вывезен. Еще одна проблема — запаркованность около площадок», — цитирует пресс-служба мэрии главу Петрозаводска Инну Колыхматову.



По данным на утро29 декабря, в 28 случаях мусоровозы не смогли подъехать или развернуться вблизи контейнерной площадки.



Список этих контейнерных площадок чиновники привели отдельно.