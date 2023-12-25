Горе-парковщики, помешавшие ночной уборке Петрозаводска, утром не нашли свои машины

О снегоуборочных работах в ночь на вторник автомобилистов предупреждали заранее.
В ночь на 26 декабря на ряде улиц и проспектов трудилась снегоуборочная техника.
Об этом накануне предупреждали в ГИБДД, на территориях установлены знаки, запрещающие стоянку. Тем не менее, не все водители сочли нужным освободить место для уборки снега.
В результате с Октябрьского проспекта эвакуировали четыре машины: автолюбители проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку с 00.00 до 06.00.
Нарушителей ждет штраф в полторы тысячи рублей, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Напомним, в ночь на 14 декабря с улицы Ровио на штрафстоянку отправили семь автомобилей.
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