Горе-рабочие испортили настроение жильцам одного из домов в Петрозаводске

Жильцы дома на Ключевой пожаловались в соцсети на оставленный после ремонта мусор.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» горожане пожаловались на мусор, оставленный после замены окон в подъезде



«На улице Петрова, дом 11-А, уже несколько недель проводится демонтаж старых окон, установка новых. По сей день старые рамы не вывезены. Все они „украшают“ фасад дома под окнами людей, живужих на первом этаже. Но в целом на это можно закрыть глаза. Можно было до этой пятницы. 22 сентября в подъездах начали устанавливать подоконники и прочее, после установки окон накануне. Люди натыкались вот на такой пейзаж. Кто-то сразу взял веник и совок в зубы, а кто-то решил понадеяться на удачу и добросовестность работников и подождать следующего дня. Но чуда не случилось. На следующий день ничего не изменилось. Мусор все так же валялся, и крупный, и мелкий, пленки с установленных окон и подоконников сняты не были, бонусом является то, что на установленных окнах нет ручек», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее мы сообщили о недовольстве «работой» новых фонарей со стороны жителей Соломенного.