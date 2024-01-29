«Горит подъезд!» — в крупном районе Петрозаводска работали 7 пожарных машин и бригады скорой помощи

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

О пожаре на Кукковке в Петрозаводске стало известно из соцсетей: горожане размещали видео и фото с места пожара.

Очевидцы запечатлели на видео пожар на Кукковке и разместили запись в сети. Видео появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Горожане рассказали, что пожар случился во вторник, 30 января, на Кукковке в доме № 6 на улице Сортавальской.

«Горит подъезд!» — слышен голос на видеозаписи.

На записи также раздавался звук разбитого стекла.

Петрозаводчанин Александр Каламаев показал на видеозаписи открытый огонь из окна подъезда. Видео было размещено в комментариях паблика «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Еще раньше в сети сообщили, что на улице Сортавальской у дома № 6 состредоточилась пожарная техника и бригады скорой медицинской помощи.

Так, пользователь паблика «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка» Dmitry Kongoev написал: «7 машин насчитал + скорые». Автор поста разместил фото в сети.

Пользователи сети в комментариях сообщили, что кто-то поджег кладовку на площадке между этажами.