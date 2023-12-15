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В районе горнолыжного центра «Ялгора» виден открытый огонь

Новости. Происшествия
21:44, 15 Декабря 2023
фото: © Скриншот с видео: Илья Зорин / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

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Очевидцы сняли на видео пожар в центре активного отдыха «Ялгора».

О происшествии сообщили  в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» и разместили там видео пожара.

«Ялгора горит…», — написали в сети.

«Это сейчас», — добавили там же.

Как рассказали «Столице на Онего» очевидцы происшествия, о пожаре стало известно примерно в 20.38.

«Судя по всему, горит ресторан. Здание проката целое, но сложно разглядеть — там расстояние 600-700 метров», — передали нам слова очевидцев происшествия.

Подробности, а также информация о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие, выясняются.  

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, загорелась хозяйственная постройка.

На пожаре никто не пострадал.

Возгорание было ликвидировано, сейчас брандмейстеры проливают помещения, чтобы не допустить повторного пожара.

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