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Роспотребнадзор расскажет о такси и каршеринге в Карелии

Новости. Общество
09:26, 13 Ноября 2023
фото: © rawpixel.com / Freepik

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В Роспотребнадзоре Карелии состоится горячая линия, посвященная услугам такси и каршеринга.

Жители Карелии с понедельника могут обращаться на горячую линию, посвященную услугам такси и каршеринга в республике.

Так, с 13 по 24 ноября специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора ответят на вопросы и проконсультируют по теме такси и каршеринга, а также расскажут о защите прав потребителей и безопасности использования этих услуг.

Жители республики могут позвонить по номеру телефона: 8 (8142) 79-74-20.

Кроме того, по любым вопросам можно обратиться по телефонам территориальных отделов ведомства:

- г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а, тел. (8-81431) 4-39-03, (8814-31) 4-31-77;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 9а, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д. 12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д. 23, тел. (8-81459) 5-16-67, (8-814-59) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8-81430) 4-73-70, (8-814-30) 4-79-05;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 6, тел. (8-81451) 7-75-77, (8-814-51)7-66-38;

- г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 45, (8-81452) 5-13-53.

Получить консультации по вопросам защиты прав потребителей можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Карелии и его пунктах:

- г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 13а, тел. (8-8142) 56-12-07, режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 13.00, сб. и вс. - выходные дни;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д. 23, тел. (8-81459) 5-19-49, режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00;

- г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а, тел. 8(81431) 4-37-92, режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00;

- г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 36, тел. 8(81458) 7-29-64, режим работы: по пятницам с 14.00 до 15.00.

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