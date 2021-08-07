Горячая линия не работает: жительница Петрозаводска рыдала и искала дочь, госпитализированную с отравлением в Туапсе

Петрозаводчанка рассказала, как отправила ребенка в лагерь, а потом пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о дочери, которую госпитализировали с отравлением в Туапсе.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка Елена, которая сообщила, что она отправила свою 11-летнюю дочку в лагерь "Морская волна" в поселок Лермонтово Туапсинского района. Дочь, по словам горожанки, поехала в лагерь впервые.

"В поезде дети отравились и были госпитализированы прямо со станции, но моя дочь доехала до лагеря, а вечером позвонила и сказала, что ей плохо, у нее болит живот. Ее положили в изолятор. В чем была, в том и забрали в медчасть, конечно, без телефона", - рассказала Елена.

А дальше наступила неизвестность, которая довела до отчаяния и ребенка, оставшегося без связи с мамой, и саму петрозаводчанку, которая не знала, что с ее маленькой дочкой.

"Утром мне позвонила девочка, с которой моя дочь лежала в изоляторе, и сказала, что мою дочку увезли в Туапсинскую больницу. И после этого я ни от кого не могла добиться, где мой ребенок и что с ним. Только к 16.00 следующего дня удалось связаться. Дочка сама вышла на связь, взяв телефон у девочек в палате, они тоже были из лагеря, но их госпитализировали с поезда, поэтому они остались с телефонами. Дочка рыдала, я успокаивала", - объяснила петрозаводчанка.

В руководстве Туапсинской больницы жительнице Петрозаводска сообщили, что ее дочку вечером выпишут, так как пришли ответы анализов на норовирус и они хорошие.

"Я сообщила об этом дочке, что вечером за ней приедут и заберут в лагерь – все будет хорошо. Она обрадовалась. Но позже оказалось, что ее забыли включить в список на выписку, она осталась в больнице. Я звонила по телефонам, с которых приходили от нее звонки, дозвонилась – у дочки истерика, здесь начала рыдать и я, - со слезами рассказывала Елена. – Девочек выписали, связь с дочкой опять оборвалась. Вчера санитарка в больнице дала телефон, мы поговорили".

По словам горожанки, пока она искала госпитализированную с отравлением дочь, она звонила и писала везде и всем.

"Звонили на горячую линию 20 минут, там просто играла музыка «Don’t Worry, Be Happy» - не грусти, будь счастлив! Что хочешь, то и делай. К 23.00 по номеру горячей линии поднял трубку мужчина и сонным голосом что-то отвечал, предполагаю, что это был сторож", - сказала горожанка.

На данный момент дочь Елены продолжает оставаться в больнице, информацию о том, когда ее выпишут, петрозаводчанка сможет узнать сегодня после 16.00.

"Мы все понимаем, что дети заболели, но ребенок должен иметь возможность позвонить маме, если ему тяжело. Сегодня организаторы лагеря обещали привезти телефоны", - сообщила Елена.

Отметим, что после отравления детей в поезде управление пресс-службы главы Республики Карелия объявило о создании горячей линии, где можно узнать о состоянии госпитализированных детей.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде Мурманск–Адлер.

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. Четверо детей из Карелии выписаны.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.