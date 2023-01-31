«Горячая линия по мобилизации» продолжает работать в Карелии

Правительство Карелии выделило средства на финансирование колл-центра.
«Горячая линия» по вопросам мобилизации и призыва в армию будет работать до июня 2023 года включительно.
Такой вывод можно сделать из приказа министерства экономического развития и промышленности, который подписал и. о. руководителя ведомства Александр Ломако. Этим документом определяется порядок финансирования колл-центра. Деньги нужны на зарплату работников, сообщает проект «Жизнь и кошелек».
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