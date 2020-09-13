"Горячая линия" по расчету пенсий пройдет в Карелии

Республиканское отделение Пенсионного фонда проанонсировало очередную "горячую линию", которая состоится во вторник.

Во вторник, 15 сентября, в отделении Пенсионного фонда России по Карелии состоится телефонная "горячая линия" по вопросам назначения и перерасчета пенсии.

Дозвонившимся будет отвечать заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий Галина Скачкова.

Звонки будут принимать 15 сентября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

Как сообщалось ранее, стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году.