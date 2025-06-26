Горячая вода вернётся в дома жителей Петрозаводска

Коммунальщики напомнили, когда сети горячего водоснабжения вновь будут готовы к запуску в столице Карелии.

В ближайший четверг, 10 июля, в Петрозаводске вновь будут запущены сети горячего водоснабжения. Об этом напомнили горожанам в РКС Петрозаводска.

Сети будут готовы к запуску в 10.00 утра, непосредственно подключать дома будут уже управляющие компании.

В РКС сообщили, что в городе было выявлено более 100 повреждений, около половины которых были связаны с ГВС. Сейчас ремонтные бригады работают даже в выходные дни

— В районах Центр и Октябрьский впервые опробовали поэтапное отключение ГВС — подход заимствован у других регионов, — уточнили в РКС. — Причина его использования — высокая изношенность сетей. В 2024 году порядка 200 домов не успели вовремя подключить к ГВС так как в процессе выявлялись новые повреждения.

Коммунальщики объяснили, что на полное обновление всех магистралей в городе требуется более 15 миллиардов рублей. Именно по этой причине ремонт производился на наиболее аварийных участках.

Напомним, горячую воду в большинстве районов Петрозаводска отключили 26 июня. При этом в двух районах города горячую воду ещё не отключали. На Ключевой сети ГВС будут ремонтировать с 28 июля по 11 августа, а на Птицефабрике — с 12 по 26 августа.