Горячая вода вернулась в дома одного из районов Петрозаводска

Вечером 21 сентября аварийные службы восстановили горячее водоснабжение в пяти домах в районе Первомайского проспекта.

В четверг, 21 сентября, в 17.50, горячая вода вернулась в пять домов по улице Шотмана и проспекту Первомайского.

Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.

Напомним, 21 сентября в 11.45 произошла коммунальная авария в Первомайском районе Петрозаводса.

Были повреждены централизованные сети инженерно-технического обеспечения «ПКС-Тепловые Сети».

Про 62 дома по улице Шотмана, Первомайскому проспекту, улице Краснофлотской, улице Разина и улице Железнодорожной, где горячее водоснабжение предоставляли с ограниченными параметрами - с пониженными давлением и температурой, в ЕДДС пока не сообщили.