Горячая вода вернулась в дома жителей райцентра Карелии

Благодаря вмешательству прокуратуры в домах Пудожа было восстановлено горячее водоснабжение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Пудожского района в ходе проверки установила, что ресурсоснабжающая организация после ремонта сетей не обеспечила возобновление подачи горячей воды в несколько многоквартирных домов Пудожа.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возобновлении горячего водоснабжения.

Пудожский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав организацию возобновить подачу горячей воды.

Ответчик обжаловал данное решение в Верховный Суд Республики Карелия, который, в свою очередь, признал требования прокурора законными. Права жителей Пудожа были восстановлены.