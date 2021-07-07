Горячая вода возвращается в дома жителей Петрозаводска

Сегодня начнется подключение потребителей от Петрозаводской ТЭЦ к горячему водоснабжению, сообщили в ЕДДС города.

По информации ЕДДС горячую воду начнут подключать сегодня утром, 8 июля с 10.00.

Ранее сообщалось, что для проведения профилактических работ, выявления и устранения повреждений на тепловых сетях, а также модернизации соответствующей инфраструктуры с 24 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.