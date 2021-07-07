Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках 7
07.07.2021 16:37
Огонь охватил популярнейший туристический объект Карелии (ВИДЕО) 4
07.07.2021 11:00
Банкоматы Сбербанка стали принимать пластиковые карты на переработку
07.07.2021 16:14
Полыхают заброшенные склады бывшего станкозавода в Петрозаводске (ФОТО) 9
07.07.2021 14:48

Горячая вода возвращается в дома жителей Петрозаводска

Новости. Общество
09:06, 08 Июля 2021
фото: © shutterstock.com

Сегодня начнется подключение потребителей от Петрозаводской ТЭЦ к горячему водоснабжению, сообщили в ЕДДС города.

По информации ЕДДС горячую воду начнут подключать сегодня утром, 8 июля с 10.00.

Ранее сообщалось, что для проведения профилактических работ, выявления и устранения повреждений на тепловых сетях, а также модернизации соответствующей инфраструктуры с 24 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»