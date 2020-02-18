Горячее питание появится в ласточках сообщением "Санкт-Петербург-Петрозаводск"

Обновленные составы поездов "Ласточка" будут курсировать на маршруте Санкт-Петербург – Петрозаводск с 1 марта, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Новые "Ласточки" оснащены всем необходимым для обеспечения комфорта пассажиров в поездках на расстояние до 700 км. Составы оборудованы системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также сервисной зоной для организации горячего питания пассажиров. В поезде предусмотрено несколько классов обслуживания.

В обновленных составах для пассажиров предусмотрены откидные столики, розетки для подзарядки гаджетов, увеличено количество туалетных комнат.



Составы полностью приспособлены для использования маломобильными пассажирами.



С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте РЖД.

Ранее школьники смогут ездить в новых поездах в купе по льготному тарифу.