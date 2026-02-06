Силовой экстрим, кижский кёрлинг и карельские зимние забавы: как проходит «Гиперборея» в Петрозаводске

Люди участвуют в зимних играх на улице, традиционных и современных спортивных играх, ловят рыбу, закупаются на торговых рядах и показывают ловкость ума на логических интерактивах. Впереди выступления творческих коллективов и огненное шоу.

В Петрозаводске проходит заключительный день фестиваля «Гиперборея», который смог соединить в себе традиционные народные увеселения, логические игры и современные виды спорта.

Музей «Кижи» проводит в старом квартале Петрозаводска зимний праздник с играми, экскурсиями и мастер-классами.

Программа насыщенная:



В тёплых помещениях пройдут экскурсии, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы.

На улице же организована ярмарка и торговые ряды, проводятся интерактивы и зимние развлечения: рыбалка и народные карельские спортивные игры, а также современные виды спорта с каплей карельского флёра.

«Кижский кёрлинг» — одна из любимых зимних забав, деревянные головоломки, познавательная программа про птиц и интерактив «кто спит в сугробе» (в сугробах окошки, а за ним — картинки с животными Карелии), езда на деревянных лыжах и санках, рыбалка на Онежском озере — спектр увеселений довольно разнообразный и аутентичный.

Кажется, людей здесь не очень много, но все — от детей до взрослых — пребывают в приподнятом настроении и с радостью участвуют во всех здешних мероприятиях.

Маргарита, посещающая фестиваль с внуками Ярославой и Натальей не первый год, рассказала «Столице на Онего», что их семья удивилась масштабу фестиваля.

Они шли сюда посмотреть на фигуры, но неожиданно оказались на целом празднике.

— Очень ответственно подошли к своей работе организаторы. Интересно и познавательно, — резюмировала она.

Вечером посетителей фестиваля ожидают огненное шоу и концерт группы «Mohito».

Ранее мы сообщали, что на «Гиперборее» проходит конкурс снеговиков.