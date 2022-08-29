«Горячую линию» Минздрава Карелии завалили звонками

Число звонков на «коронавирусную» линию по сравнению с августом увеличилось в два раза.

Как рассказал глава Минздрава Карелии Михаилл Охлопков, в республике резко выросла нагрузку на «коронавирусную» линию «122». Операторы колл-центра в сутки принимают до тысячи звонков — это в два раза больше, чем в прошлом месяце.

Михаил Охлопков напомнил, что по телефону «122» можно проконсультироваться по вопросам, связанным с ковидом, узнать о наличии вакцины и записаться на вакцинацию, узнать результаты ПЦР-теста, записаться на прием к специалисту, а также вызвать на дом врача или скорую помощь.

Кроме того, граждане могут оставить обращение по вопросам организации медицинской помощи.