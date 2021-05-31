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Горячую воду на несколько часов отключили в крупнейшем микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
15:08, 01 Июня 2021
фото: © shutterstock.com

На Древлянке 1 июня до вечера не будет горячей воды, проинформировали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В паблике Единой дежурно-диспетчерской службы появилась информация об отключении сегодня, 1 июня, горячего водоснабжения на Древлянке. Вернется горячая вода в квартиры жителей микрорайона в 19.30.

«01.06.2021 г. с 14:00 01 июня отключение горячего водоснабжения в микрорайонах Древлянка — 1, 2, 3. Причина: проведение внеплановых ремонтных работ на тепловых сетях. Окончание работ 19.30», — уточнили в паблике.

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