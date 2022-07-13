Горячую воду отключат в центре Петрозаводска в День ВДВ

На следующей неделе, второго августа, в центре Петрозаводска временно отключат горячее водоснабжение.

2 августа с 8 до 20 часов от горячей воды будут отключены дома на улицах Андропова, Дзержинского, Кирова, Куйбышева, Пушкинской, Свердлова, Германа Титова, на проспектах Ленина и Карла Маркса. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на АО «ПКС-Тепловые сети». Горячую воду отключат из-за проведения работы на коммунальных сетях.

Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция тепловой сети от Павильона № 22 до ТК-42 ул. Дзержинского». Отключение горячей воды связано с необходимостью присоединения трубопровода к реконструированному участку магистральной сети.

Полный список адресов, попадающих под отключение, размещен в паблике мэрии Петрозаводска.