Горячую воду в четверг отключат в большинстве районов Петрозаводска

Подачу горячей воды ограничат в Петрозаводске на две недели.

С 26 июня горячую воду отключат на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном и Первомайском.

Также, уже во второй раз, ограничат подачу воды в Центре и Октябрьском районе. «Столица на Онего» рассказывала, что связано это с высокой изношенностью и аварийностью сетей в указанных районах. В 2023 году по обоим районам в совокупности было выявлено 91 повреждение, в 2024 — 126 повреждений.

Вернуть горячую воду в квартиры жителей обещают 10 июля.

Напомним, что на Ключевой горячую воду отключат с 28 июля по 11 августа, а на Птицефабрике — с 12 по 26 августа.