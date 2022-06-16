Горячую воду в Петрозаводске начнут отключать в среду

На этой неделе в столице Карелии начнется плановое отключение горячей воды.

Горячую воду в домах жителей Петрозаводска начнут отключать в среду. Жить без горячей воды придется с 10:00 22 июня до 10:00 6 июля. Об этом информирует пресс-центр карельской столицы.

В этот период ресурсоснабжающие организации будут проводить ежегодные испытания тепловых сетей.

Под отключение попадают следующие районы города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.

«Ежегодные работы на тепловых сетях проводятся для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры. Отключение происходит одновременно с плановыми мероприятиями на газопроводе, снабжающем Петрозаводскую ТЭЦ топливом», — заявили в мэрии города.