Горящая баня спалила еще одну и сарай в одном из районов Карелии

Пожар произошел вечером в субботу в дачном кооперативе.

В субботу, 19 октября, в 18.44 спасатели привлекались для тушения пожара в Кондопожском районе.

О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.



В деревне Ватнаволок произошёл пожар в частной бане в СНТ «Черемушки». В результате огнём были повреждены две бани и одна хозяйственная постройка.



Пожар тушили 9 человек, отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.