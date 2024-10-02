Горящая баня спалила еще одну и сарай в одном из районов Карелии

Пожар произошел вечером в субботу в дачном кооперативе.
В субботу, 19 октября, в 18.44 спасатели привлекались для тушения пожара в Кондопожском районе.
О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.
В деревне Ватнаволок произошёл пожар в частной бане в СНТ «Черемушки». В результате огнём были повреждены две бани и одна хозяйственная постройка.
Пожар тушили 9 человек, отметили в пресс-службе республиканского ведомства.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание