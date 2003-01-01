Горящий полигон в Кондопожском районе Карелии показали с воздуха

Работы по ликвидации последствий пожара и рекультивации территории продолжаются.

В группе «Подслушано Кондопога» опубликовали фото полигона с высоты птичьего полета, где продолжается тушение пожара. По данным администрации района, площадь возгорания достигает 2 тыс. кв. м. На свалке остаются два проблемных участка — на южном склоне и рядом с зоной крупногабаритных отходов.



За последние сутки рабочие засыпали 60 кв. м территории инертными материалами, всего обработано уже 1,24 тыс. кв. м. Проливка кромки полигона составила 50 кв. м, общий объем обработанной площади достиг 410 кв. м.





Для тушения очагов непрерывно подается вода по трубопроводу, за сутки использовано 100 куб. м. С начала работ на полигон доставлено более 9,4 тыс. тонн инертных материалов. Работы по ликвидации последствий пожара и рекультивации территории продолжаются.