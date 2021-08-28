Горнодобывающее предприятие в Карелии накопило 13-миллионный долг по налогам

Судебным приставам пришлось арестовать технику, продукцию и счета организации, чтобы долг был погашен.

Как сообщили в службе судебных приставов, предприятие, специализирующееся на добыче декоративного и строительного камня в Муезерском районе, задолжало по налоговым платежам 13 миллионов рублей.

С целью взыскания задолженности была создана группа принудительного исполнения из приставов разных районов. На имущество должника был наложен арест — нежилое помещение, транспортные средства и готовая продукция были оценены в 15 миллионов рублей. Также были арестованы средства на счетах организации. Руководитель предприятия был лично предупрежден об уголовной ответственности.

Тем не менее, срок для добровольного исполнения истек, и судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, в результате чего долг предприятия увеличился на 1 миллион 200 тысяч рублей. В итоге налоговая задолженность была полностью погашена, но запрет на распоряжение имуществом и деньгами на счетах будет снят только после оплаты исполнительского сбора.