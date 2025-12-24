Горнолыжники Карелии вышли в финал Спартакиады России

Финал XIII зимней Спартакиады учащихся России пройдёт 1–2 февраля 2026 года.
Сборная республики успешно преодолела отборочный этап в Белорецке и завоевала право выступить в главных стартах сезона.
Финал XIII зимней Спартакиады учащихся России пройдёт 1–2 февраля 2026 года на склонах горнолыжного комплекса «Евразия» (Куса, Челябинская область).
В финале Карелию представят шесть спортсменов: Влада Лавренова, София Эпина, Мария Киселёва, Адам Хашев, Тимур Сапархалиев, Марк Фидлер.
Впереди у команды решающие старты, напряжённая подготовка и борьба за секунды.