Новая партия мусоровозов прибыла в Петрозаводск

18:32

Обвиняемому в совершении смертельного ДТП петрозаводчанину продлили арест

17:56

В новогодние праздники в России могут потеряться более 7000 домашних животных

17:41

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

17:37

В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

17:17

Снег и порывистый ветер обрушатся на Карелию 26 декабря

17:01

Горнолыжники Карелии вышли в финал Спартакиады России

16:47

Почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания

16:32

Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

16:22

В школах Петрозаводска учат распознавать признаки опасного поведения подростков

16:11

Карелия вышла из «красной зоны» по обеспеченности мусорными контейнерами

16:01

На водоёмах Карелии в 2025 году погибло 50 человек

15:55

Открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу

15:43

Стала известна причина смерти народной артистки России Веры Алентовой

15:33

В список жизненно важных лекарств добавили восемь новых препаратов

15:23

Судебный примиритель помог супругам поделить совместно нажитое имущество в Карелии

15:10

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

14:46

В Петрозаводске опубликовали график продаж и стоимость проездных билетов

14:32

Первый «сухарь» и победа над командой «Золотого дивизиона»: «Динамо-Карелия» подвела итоги года

14:16

Женщина не смогла передать мошенникам 2 млн рублей из-за технической ошибки в банке

14:02

Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?

13:57

Рекордное количество аварийных домов снесли в Петрозаводске в 2025 году

13:48

«Чистая самодеятельность!»: в шуйской школе поставили новогоднюю сказку

13:38

В Карелии хозяйка попавшей под машину собаки выплатит солидную компенсацию

13:31

Новую часовню освятят в Питкярантском округе

13:16

Молодая женщина попала под колёса авто на Древлянке

13:03

33-летняя петрозаводчанка попала под машину

12:47

В Петрозаводске объявили набор на курсы водителей троллейбусов с будущим трудоустройством и хорошей зарплатой

12:32

Легковой автомобиль съехал в кювет под Петрозаводском

12:23

Карельское приложение для сбора ягод завоевало престижную премию

12:05

Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Сортавале

11:43

Умерла соосновательница РЕН-ТВ Ирена Лесневская

11:28

Католики Карелии отмечают Рождество

11:16

Новорождённый ребёнок попал в больницу после аварии в Пряжинском районе

11:05

Матвиенко поддержала предложение сенатора от Карелии по обсуждению вопросов рыбной отрасли

10:56

Автовокзал Петрозаводска запускает дополнительные рейсы к Новому году

10:41

В Петрозаводске в ТРЦ «Тетрис» пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой

10:22

«Полностью вернулся в себя»: Пострадавший от укуса клеща Сева из Карелии уже играет в шахматы и шутит

10:07

В возрождающемся храме в Вехручье пройдет богослужение

09:47

В Карелии 25-летняя экс-директор магазина осуждена за фиктивные возвраты товара

09:31

В Петрозаводске десятки домов останутся без холодной воды

08:58

Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье

08:39

Финляндия вооружила свои истребители «самыми совершенными» американскими ракетами

08:20

Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

08:00

Гражданин США получил российский паспорт в Карелии

07:40

В Карелии модернизируют сибиреязвенные захоронения

07:20

В Суоярви зажгли новые фонари на ключевых дорогах

07:00

Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

06:40

Учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака

00:10

Сильные морозы до -55°C прогнозируются в ряде регионов России

23:30

За год из «Почты России» уволились около 40 тысяч человек

22:30

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Главный врач петрозаводской поликлиники дала рецепт здоровых каникул

22:11

Спортсмены Петрозаводска привезли 11 медалей с межрегиональных соревнований по муайтай

21:30

Вице-премьер Олег Ермолаев подвел итоги года и назвал главное событие года в Карелии

20:25

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем совершил первый полет

20:02

Движение транспорта перекроют в центре Петрозаводска

19:32

Роскачество нашло в готовом холодце кишечную палочку и стафилококк

19:02

Комиссия Минздрава выявила многомиллионный перерасход по заработной плате в больнице Костомукши

18:29

Прокуратура через суд заставила возместить расходы инвалиду за жизненно важные лекарства

18:02

Элиссан Шандалович оценил возможности нового кадрового центра в Медвежьегорске

17:30

Дожди и потепление до +5°С вернутся в Карелию 25 декабря

17:17

Игорь Зубарев: Сенаторы всегда готовы помогать президенту в обеспечении национальных целей развития

17:09

Погасить налоговую задолженность безопаснее в электронных сервисах

17:00

На пожаре в Муезерском районе погиб мужчина

16:48

В Медвежьегорске открыли новый кадровый центр «Работа России»

16:45

Студент из Петрозаводска признан лучшим спортсменом СЗФО по самбо в 2025 году

16:32

Инна Колыхматова рассказала, что было самым важным в Петрозаводске в уходящем году

16:21

Россиянам рассказали, сколько мандаринов можно съедать за один день

16:02

Открытие лыжного сезона на Кургане пройдет 29 декабря

15:48

Каждый третий россиянин готов работать в новогодние праздники из-за денег

15:22

Уроженец Карелии посмертно награждён Орденом Мужества

15:00

Исполняющий обязанности министра строительства официально стал руководителем ведомства

14:44

4 новых мусоровоза выехали в Петрозаводск из Смоленска

14:34

Названа причина аварии на магистральной линии в Карелии

14:12

2025 год побил 10-летний рекорд по магнитным бурям

13:49

Исторический дом «Титаник» в Карелии демонтировали

13:32

Опубликован график выдачи проездных билетов для детей участников СВО на 2026 год

13:16

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для Карелии

13:07

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Динамо» СПб

13:01

Опубликован график работы библиотек Петрозаводска на новогодних праздниках

12:44

ФОК, бассейн и лыжную базу в Суоярви закрыли из-за сообщения о минировании

12:31

Следователи проводят проверку по факту травмирования мужчин на строительстве газопровода в Приладожье

12:19

В Карелии более 800 семей стали многодетными в 2025 году

12:06

С начала года служба занятости трудоустроила каждого второго обратившегося за помощью участника СВО и члена их семей

12:00

Новогодний фильм режиссера из Карелии покажут в российских кинотеатрах

11:31

В России значительно выросли штрафы за навязывание дополнительных услуг

11:17

Компания «КСМ» приступила к строительству жилого дома под расселение в Суоярви

11:10

Три человека пострадали в утренней аварии на трассе в Суоярви

10:56

«Ключи от шлагбаума» стоили 64-летнему петрозаводчанину 650 тысяч

10:48

В Сортавала усилили сеть LTE к Новому году

10:40

В Карелии впервые провели операцию по удалению камня из почки через крошечный прокол

10:34

Стало известно состояние рабочего, получившего открытую черепно-мозговую травму на производстве в Карелии

10:26

В Москве два сотрудника ДПС погибли после подрыва служебного автомобиля

10:18

Глава Минприроды Карелии Янина Свидская пообещала выполнить мечту семилетней Лилии из Заозерья

10:10

В Шуе в Прионежье ввели в эксплуатацию канализационно-очистную станцию

10:02

Кинологи в Петрозаводске передали щенков бельгийской овчарки в новый дом и на службу в Мордовию

09:33

Назначен новый иcполняющий обязанности главы Медвежьегорского округа

09:01

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре пяти популярных марок

08:39

В Госдуме назвали условия для блокировки Telegram в России

08:24

Новое мощное оборудование представили в петрозаводской поликлинике № 1

08:03

В Карелии могут увеличить количество остановок для поездов дальнего следования

07:42

Двойной рост пенсий ждёт россиян в 2026 году

07:23

В России рассматривают снятие запрета на добычу краснокнижного онежского лосося

07:01

Душителя молодой девушки из Петрозаводска заключили под стражу на два месяца

06:43

В Карелии наступит последняя в 2025 году оттепель

00:14
Горнолыжники Карелии вышли в финал Спартакиады России
Сегодня 16:47 Спорт
Поделиться

Финал XIII зимней Спартакиады учащихся России пройдёт 1–2 февраля 2026 года.

фото: © Фото Федерации горнолыжного спорта Карелии

Сборная республики успешно преодолела отборочный этап в Белорецке и завоевала право выступить в главных стартах сезона.

Финал XIII зимней Спартакиады учащихся России пройдёт 1–2 февраля 2026 года на склонах горнолыжного комплекса «Евразия» (Куса, Челябинская область).

В финале Карелию представят шесть спортсменов: Влада Лавренова, София Эпина, Мария Киселёва, Адам Хашев, Тимур Сапархалиев, Марк Фидлер.

Впереди у команды решающие старты, напряжённая подготовка и борьба за секунды.

 

Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

