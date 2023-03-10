Горнолыжница из Карелии заняла второе место на всероссийских соревнованиях

Виктория Владыко стала призером соревнований по горнолыжному спорту в Мончегорске.

Виктория Владыко, которая входит в основной состав сборной команды Карелии по горнолыжному спорту, заняла второе место в дисциплине комбинация на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на приз Валерия Циганова, сообщили в Минобразования и спорта.

Состязания проходили в Мончегорске 11 марта. За победу боролись спортсмены из 20 регионов России.