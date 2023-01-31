Горнопромышленники в Карелии накопили долгов по налогам на 22 млн рублей

В Карелии в отношении руководства камнеобрабатывающей фирмы возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, руководители компании по переработке горной массы уклонялись от уплаты налогов с 2018 по 2020 годы.



Сумма превысила 22 млн рублей. Горнопромышленники, считают в Следкоме Карелии, вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сделках по выполнению работ.



В результате бюджету государства причинен значительный ущерб. Расследование продолжается. В частности, следователи намерены предпринять ряд действий, чтобы обеспечить возмещение ущерба.



