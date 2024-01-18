Горную компанию обязали перестать пылить на жителей Медгоры

Представителей компании «Еврогранит» вызвали на комиссию в администрации района.

По итогам заседания ООО «Еврогранит» предложили начать использовать технологии, исключающие попадание карьерной пыли в атмосферу, в том числе, в зоне жилой застройки Медгоры.



Кроме того, горнопромышленнников обязали предоставить Роспотребнадзору письменную информацию о выполнении этих работ.



15 января в адрес регионального управления Роспотребнадзора администрации Медвежьегорского района компания «Еврогранит» прислала письмо с соответствующей программой.



Сейчас документы изучают в надзорных органах. Отметим, ООО «Еврогранит» зарегистрировано по адресу: Медвежьегорск, улица Северная, дом № 44.



Напомним, в мае прошлого года «Еврогранит» приостановил работу на дробильно-сортировочном участке щебеночного завода в Медвежьегорске.

В Минприроды Карелии стали поступать жалобы от жителей о запыленности воздуха.