Горный парк Рускеала опубликовал программу мероприятий на 2025 год

Летом и в начале осени посетителей парка ждет насыщенная культурная программа. (0+)
5-6 июля пройдет фестиваль карельской культуры «Круугаверть», где можно будет познакомиться с народными промыслами и традициями региона.
Главным музыкальным событием станет фестиваль «Ruskeala Symphony», запланированный на 18–19 июля. Концерты классической и современной музыки состоятся прямо среди мраморных скал — в Итальянском карьере и на водной сцене каньона.
2-3 августа организаторы обещают показать «волшебный мир Мармориков». Загадочное, сказочное, невероятное – так описчали мероприятие организаторы. Детали пока держат в секрете.
А 6 сентября в Мраморном каньоне выступит пианист Павел Андреев с традиционным концертом «Рояль в каньоне».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание