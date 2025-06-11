Горный парк Рускеала опубликовал программу мероприятий на 2025 год

Летом и в начале осени посетителей парка ждет насыщенная культурная программа. (0+)

5-6 июля пройдет фестиваль карельской культуры «Круугаверть», где можно будет познакомиться с народными промыслами и традициями региона.

Главным музыкальным событием станет фестиваль «Ruskeala Symphony», запланированный на 18–19 июля. Концерты классической и современной музыки состоятся прямо среди мраморных скал — в Итальянском карьере и на водной сцене каньона.

2-3 августа организаторы обещают показать «волшебный мир Мармориков». Загадочное, сказочное, невероятное – так описчали мероприятие организаторы. Детали пока держат в секрете.

А 6 сентября в Мраморном каньоне выступит пианист Павел Андреев с традиционным концертом «Рояль в каньоне».