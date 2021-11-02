Горный парк «Рускеала» стал победителем регионального этапа Национальной премии туризма

Горный парк «Рускеала» стал лауреатом регионального этапа Х Национальной премии Russian Event Awards в одной из номинаций, сообщили в Управлении по туризму Республики Карелия.

В Санкт-Петербурге объявлены лауреаты регионального этапа Х Национальной премии Russian Event Awards: были выбраны лучшие проекты в области развития индустрии событийного туризма.

Первое место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» получил Горный парк «Рускеала».

Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов России.

Напомним, еще одним победителем от Карелии в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» стал фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest.