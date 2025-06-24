Горный забег вновь пройдет в Петрозаводске в День физкультурника

Забег в гору на выбывание состоится на Кургане 9 августа.

Организаторы фестиваля «Ночь физкультурника» готовят забег в гору на 200 метров на выбывание. Участие вновь примут лыжники, биатлонисты, легкоатлеты, ориентировщики, бегуны, бойцы и другие отчаянные спортсмены.

«Это не просто соревнования — это вызов, где стирается грань между профи и любителями. В прошлом году Станислав Галеев (КМС по лыжным гонкам) доказал, что лыжники рулят не только на снегу, а Алина Путилина (КМС по лёгкой атлетике) показала, что девушки могут рвать так же мощно», — говорят организаторы соревнований.

Участников ждут квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы и, наконец, — финал, где только один окажется на вершине. Регистрация откроется в ближайшее время. Общий призовой фонд горного забега, сформированный генеральным партнером компанией «Стоун», — 80000 рублей.

«Победители среди мужчин и женщин получат по 25000 рублей, атлеты, занявшие в мужской и женской категории 2 место, — по 10000 рублей, а бронзовые призеры — по 5000 рублей», — уточнили организаторы.

Напомним, в этом году фестиваль пройдет в третий раз и станет самым грандиозным, говорят чиновники. «Ночь физкультурника» соберёт на Кургане свыше 800 участников в 10 спортивных дисциплинах.