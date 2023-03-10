Город бумажников Карелии простится с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кондопоге в понедельник состоятся похороны участника военной специальной операции Андрея Никитина.
Траурная церемония прощания с Андреем Никитиным, погибшим в ходе СВО, пройдет 13 марта в 10.30 в сквере Воинской славы. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин на своей странице в соцсети.
«Администрация, Совет Кондопожского муниципального района и Совет Кондопожского городского поселения присоединяются к соболезнованиям по случаю трагической гибели Андрея Сергеевича. Вечная память!» - пишут в официальном паблике администрации района.
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