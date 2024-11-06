Город эльфов и долина сказок: в волшебном уголке Петрозаводска ожили сказки и легенды

У жителей Петрозаводска есть возможность посетить волшебный мир для детей и взрослых.

В Петрозаводске есть удивительный уголок, где сказка становится реальностью. В паблике «Мой Петрозаводск» рассказали о развлекательном центре, который предлагает погрузиться в волшебный мир детства, полный миниатюрных городов, сказочных персонажей и удивительных историй.

На территории творческого центра расположились два выставочных зала: «Город мастеров», где можно увидеть миниатюрный городок гномов и эльфов, и «Лукоморье», представляющее долину сказок, в которой собраны миниатюрные воплощения преданий Европы и России.

Кроме того, как уточняется, на территории центра работают музей, посвященный истории игрушки, кукольный театр и школа кукольного дизайна.

Центр работает ежедневно с 12:00 до 18:00, выходной — понедельник.