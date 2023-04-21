Город горняков поздравил Карелию с Днем рыбака

Власти Костомукши предложили любителям рыбной ловли поделиться фотографиями своих трофеев.
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака.
«Мы поздравляем всех причастных и предлагаем помериться уловами! — говорится в сообщении паблика администрации Костомукши. — Присылайте в комментарии к этому посту фото ваших трофеев, которыми вы по-настоящему гордитесь!»
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