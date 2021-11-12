Город и поселок на севере Карелии завтра останутся без воды

Первого декабря жители Кеми и поселка Рабочеостровск останутся без холодной воды, которую отключат из-за ремонта.

Первого декабря, в среду, с 9-00 до окончания работ будет произведено отключение холодного водоснабжения в городе Кемь и поселке Рабочеостровск. Об этом информирует паблик властей Кемского района.

Холодная вода будет отключена в связи с проведением плановых ремонтных работ МУП «КЭСНА».

«Призываем гостей и жителей г. Кемь и Кемского района не употреблять водопроводную воду без кипячения», — говорится в сообщении.