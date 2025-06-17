Город на севере Карелии на день останется без воды

В Беломорске 19 июня отключат холодное водоснабжение.

Холодное водоснабжение будет перекрыто в четверг, 19 июня, в городе Беломорск на севере Карелии. Об этом сообщили в официальном паблике администрации округа.

Внимание! 19 июня с 09.00 до 17.00 Отключение холодного водоснабжения по всему городу Беломорск, — написали в паблике.

Причиной отключения станет устранение последствий аварии.