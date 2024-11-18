Город на севере Карелии с утра останется без тепла

С утра будут мерзнуть в своих квартирах жители города горняков Карелии.
Об отключении теплоснабжения сообщила в официальном паблике администрация Костомукшского округа.
По информации МУП «Теплосети» в среду, 20 ноября, будет отключено теплоснабжение города.
Теплоснабжения не будет в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном трубопроводе.
Тепло будет отключено с 08.00 до окончания работ, уточнили в сети.
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