Город на севере Карелии с утра останется без тепла

С утра будут мерзнуть в своих квартирах жители города горняков Карелии.

Об отключении теплоснабжения сообщила в официальном паблике администрация Костомукшского округа.

По информации МУП «Теплосети» в среду, 20 ноября, будет отключено теплоснабжение города.

Теплоснабжения не будет в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном трубопроводе.

Тепло будет отключено с 08.00 до окончания работ, уточнили в сети.