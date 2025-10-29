Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

Стало известно, куда туристы поедут на предстоящих зимних каникулах.
Сортавала заняла 10 место в рейтинге горнолыжных курортов, пользующихся наибольшим спросом в период зимних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.
Средняя стоимость за пять ночей в столице Северного Приладожья составляет 5965 рублей.
В десятку лидеров вошли также Красная Поляна (Краснодарский край), Архыз, Домбай, Теберда (Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кемеровская область), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Банное (Башкирия), Кировск (Мурманская область) и Коробицыно (Ленинградская область).
Ранее стало известно, что Сортавала попала в топ-5 самых дорогостоящих направлений для туризма в ноябре.