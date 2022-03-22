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«Город полностью блокирован»: в Карелии дороги Сегежи стали непроходимыми

Новости. Общество
11:59, 23 Марта 2022
фото: Сегежские Будни / ВК / скриншот видео

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Жители Сегежи жалуются на бездействие органов власти и коммунальных служб в период весенней уборки города.

В Сегеже дороги и тротуары стали непроходимыми в период весеннего таяния снега. Местные жители утверждают, что город убирают некачественно. Люди высказывают претензии в адрес чиновников и коммунальщиков. Об этом сообщает паблик «Сегежские Будни». В сообществе опубликовано видео с городских улиц, заваленных снегом.

«Приехали! Город полностью блокирован. Зимние накопления дали о себе знать. Можно ли было этого избежать? Я громко говорю, что можно. Надо-то было и всего, чтобы каждое ответственное лицо работало и шевелило мозгами. Все нужно делать своевременно», — гласит текст поста. 

Горожане возмущены качеством уборки Сегежи, передвигаться по которой стало сложно.

«Есть руководители, есть исполнители. По всему видно, что ни руководители, ни исполнители не хотят работать, они хотят деньги получать. Дворники не выполняют своих обязанностей. Так, только отмечаются. От них нужной отдачи спрашивать некому. Хотя в Д. У. есть и техники, и производственники, и инженера, есть управляющие и замы. Всех нужно содержать. А как нужно что-то сделать по дому — нет денег. На сегодня результат — ни в один двор въехать нельзя, а также и не проити», — сообщают люди. 

Жители утверждают, что в Сегеже возникли проблемы с передвижением на такси: машины не едут на территорию проблемных участков.

«Машины буксуют в снежной лавине и собираются по нескольку штук. Вот такие заторы по всему городу. Уважаемые руководители, проснитесь. Должно так быть? Нет, не должно», — резюмирует автор сообщения в сегежском паблике.

Ранее сообщалось, что в Сегеже таксисты отказались подъезжать к домам клиентов, опасаясь застрять в снегу.

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