"Город сдан. Как в сорок первом": в Петрозаводске жители Старой Кукковки выступили против застройщиков

Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

Жители частных домов, расположенных в районе Старой Кукковки, пожаловались в генпрокуратуру страны на застройщиков, которые планируют возвести высотные строения в непосредственной близости от частных построек горожан. В эпицентре конфликта оказались сразу несколько секторов на Старой Кукковке: улицы Мончегорская, Ладожская, Ломоносова, Ильича, а также Лыжная. Решение уплотнить Старую Кукковку, потеснив высотками обитателей частного сектора, обернулось скандалом.

"Я сам строитель и знаю СНиПы. Никогда бы не подумал, что на десяти сотках можно воткнуть девятиэтажный дом. Там же противопожарные разрывы, парковочные места, инсоляция… Город сдан. Как в сорок первом. Каждый делает, что хочет и как хочет. Бизнес преследует цель максимальной прибыли, его даже упрекнуть в этом нельзя, это основополагающий факт. Остальное на совести конкретных бизнесменов, вроде как граждан нашего города, но поступающих, как пришлые. Но должен же быть противовес! Власти города, избранные защищать интересы граждан города, пардон, "назначенные", они обязаны следить за соблюдением правил и норм, сдерживать рваческие инстинкты застройщиков и блюсти порядок", – заявил житель Старой Кукковки Евгений Спиров.

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