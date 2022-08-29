Город в Карелии оказался на пороге экологической катастрофы

В Медвежьегорске рухнула стена насосной станции, и вода затопила машинное отделение.

Как сообщили на сайте Медвежьегорского суда, районная прокуратура в ходе надзора обнаружила серьезную аварию — бетонное основание стены резервуара канализационной насосной станции в городе обрушилось, и хлынувшая вода затопила машинное отделение. Насосы вышли из строя. В результате нарушилась вся работа канализационной станции, расположенной на улице Набережная в Медвежьегорске.

Перед лицом угрозы чрезвычайно ситуации, техногенной или экологической катастрофа прокурор подал иск с просьбой обязать поставщика услуг — ООО «Сток» — обеспечить работу канализационной насосной станции.

Представитель ответчика признал требования. В итоге суд постановил обязать ООО «Сток» обеспечить работу насосной станции. Компания должна установить оборудование и запустить его в течение 4 месяцев с момента вступление в силу решения суда. В законную силу это решение вступило 13 сентября.