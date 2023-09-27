Город в Карелии оказался самым дорогим в России для отдыха в октябре

Отдых в карельском Приладожье окажется самым дорогим среди всех российских направлений.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру подсчитали траты на жилье в октябре 2023 года. Цены вышли достаточно уменренными, если сравнивать с пиком сезона, поскольку октябрь — не самый популярный месяц для путешествий.

Самым дорогим направлением оказался город Сортавала в Карелии. За сутки в неофициальной столице северного Приладожья гости Карелии готовы заплатить почти 5,5 тысячи рублей.

Характерно, что карельский город оказался единственным представителем СЗФО и единственным, не представлявшим юг страны. Почти все остальные дорогие направления этого октября — из Краснодарстого края, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии.