Город в Карелии остался без воды

Для местных жителей организовали подвоз воды.

Глава Медвежьегоркого района провел оперативный штаб по ситуации с отключением водоснабжения в Медвежьегорске.



В субботу, 20 января, на сетях РЖД будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, сообщил Максим Антипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



На данный момент организован подвоз воды для населения. Вода также подана на водозаборные колонки, рассказал глава района.



Ситуация находится под контролем, заверил Антипов и пообещал держать в курсе любых изменений.

Также глава района опубликовал в сети график подвоза воды.