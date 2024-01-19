Город в Карелии остался без воды

Для местных жителей организовали подвоз воды.
Глава Медвежьегоркого района провел оперативный штаб по ситуации с отключением водоснабжения в Медвежьегорске.
В субботу, 20 января, на сетях РЖД будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, сообщил Максим Антипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На данный момент организован подвоз воды для населения. Вода также подана на водозаборные колонки, рассказал глава района.
Ситуация находится под контролем, заверил Антипов и пообещал держать в курсе любых изменений.
Также глава района опубликовал в сети график подвоза воды.
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