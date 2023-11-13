Город в Карелии отключили от тепла

Из-за аварии отключили отопление и горячую воду в многоквартирных домах, детских садах и учреждениях.

Власти Сегежского района сообщили об отключении в городе горячего водоснабжения и отопления.

В среду, 15 ноября, с 9.00 часов в Сегеже будут отключены от отопления и горячего водоснабжения многоквартирные дома и учреждения.

Воду и тепло отключат во всех домах на улицах Владимирской, Партизанской, Советской, Ленина, Маяковского, Карельской, Гагарина, в Интернатском переулке, а также в детских садах № 12 и № 14, в школе № 4, центре помощи детям №5, молодежном центре и ЦКиД.

Горячее водоснабжение и тепло будет отключено из-за аварии на улице Партизанской, 2. Специалисты будут работать до устранения аварии.