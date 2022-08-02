Город в Карелии выиграл 210 миллионов рублей на благоустройство

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о победе Сортавалы на федеральном конкурсе.

«Сегодня хорошие новости для жителей Сортавалы. Город победил в конкурсе Ростуризма, будет выделена федеральная поддержка на благоустройство. 210 миллионов рублей!», — поделился хорошей новостью глава региона на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, такой конкурс проходил впервые. Проект Сортавалы победил среди 85 заявок.

«Рассказываю, на что пойдут федеральные средства. Значительная часть будет направлена на благоустройство общественных территорий. Также в проекте — устройство пешеходных дорожек на Ленина и Чкалова, подсветки фасадов исторических зданий, обустройство парка Ваккосалми, установка мусорных контейнеров», — анонсировал распределение финансов Глава Карелии.

Как рассказал Артур Парфенчиков, в связи с тем, что проведение таких конкурсов планируется на регулярной основе, он поручил карельскому Управлению по туризму помочь другим муниципалитетам с составлением заявок.