Город в Карелии попал в десятку мест, где туристы хотели бы погулять на Масленицу

Туристы бронируют отдых на Масленичную неделю не только в Ялте и Сочи, но и в Лахденпохье.

Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния. Рейтинг приурочен к Масленичной неделе 2022, которая пройдёт в этом году с 28 февраля по 6 марта.

Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, горные курорты Шерегеш в Кемеровской области и Домбай в Карачаево-Черкесии, а также города Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль составили десятку популярных городов для путешествий в Масленичную неделю.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Масленичную неделю и тратят от 1,2 до 13,3 тысячи ₽ в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже — в Суздале.

Больше всего туристов бронируют отели — 56%, квартиры — 32,76% и дома — 9,91%. На Масленицу собираются в путешествия 46,55% пар, 20,69% компаний, 14,22% человек, которые путешествуют в одиночку. Ещё 11,21% семей поедут на масленичные гуляния в начале марта.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Десять городов для путешествий на Масленицу в 2022 году:

1. Ялта — 3367 / 6 ночей

2. Сочи — 1800 / 7 ночей

3. Шерегеш — 9535 / 5 ночей

4. Санкт-Петербург — 1736 / 6 ночей

5. Пятигорск — 1231 / 6,5 ночи

6. Лахденпохья — 4938 / 3 ночи

7. Новосибирск — 1670 / 4,5 ночи

8. Казань — 2092 / 2,5 ночи

9. Суздаль — 13300 / 2 ночи

10. Домбай — 2500 / 2 ночи