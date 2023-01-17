Город в Карелии попал в десятку популярнейших направлений в России для отдыха с детьми

Семьи с детьми планируют часто посещать карельское Приладожье в феврали.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировали данные заявок и определили самые популярные направления для отдыха с детьми в феврале 2023 года.

Первое место занял известный российский туристический центр — Сочи. Туда поедут 15% семей с детьми. Второе место занял Санкт-Петербург, на третьем — Красная Поляна.

В десятку популярнейших мест для отдыха с детьми вошел и карельский город Сортавала. Как правило, туристы с детьми собираются посещать Приладожье на 2 ночи — меньше, чем на всех остальных топ-направлениях — а средняя стоимость колеблется в пределах 3 тысяч 800 рублей.