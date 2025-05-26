Город в Карелии попал в топ-10 самых экологически чистых мест для отдыха

В первой десятке карельский город оказался одним из самых дорогих мест и одновременно любимой локацией для длительного отдыха.

Карельский город Сортавала вошёл в топ-10 направлений в России, куда туристы в стране чаще всего едут в поисках экологически чистых мест. Таковы итоги исследования Твил.ру, российской платформы для бронирования отелей и квартир.

Приладожье оказалось одним из самых дорогих направлений. За одну ночь в Карелии туристы в среднем платят 7.3 тысячи рублей. По этому показателю Сортавала уступила лишь Осташкову в Тверской области.

При этом в Карелии любители экологии предпочитают задерживаться подольше. Среднее время пребывания - 10 дней, столько же лишь в Евпатории и Саки в Крыму.