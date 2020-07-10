Город в Карелии преображается, благодаря благоустройству

В Суоярви продолжаются работы по благоустройству, благодаря которым меняет облик центр города.

Два проекта по созданию комфортной городской среды выполнили ООО "КарелСтройУправление" и "РК "Основа". Об этом сообщает паблик "Суоярвский район".

Новая тротуарная плитка выложена на улице Ленина возле кинотеатра. Установлены скамейки для отдыха и урны. Территорию украсили светильниками.

Сейчас продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Выбраны два объекта: строительство новой лестницы у библиотеки и обустройство внутреннего двора Суоярвской средней школы. Выполняет работы по двум контрактам ООО "Фаза". Их стоимость соответственно 1 миллион 400 тыс. рублей и 2 миллиона 200 тыс. рублей. Ведется демонтаж старой лестницы. На ее месте будет построена новая с перилами и освещением.



В дальнейшем планируется обустроить пешеходную зону и сделать освещение по улице Ленина в сторону дома № 45.

Во дворе школы снято покрытие, идет подготовка площадки для укладки тротуарной плитки. Там также будут установлены скамейки и урны. Сейчас, когда в школе идут экзамены, работа приостанавливается. К концу июля по условиям договора оба объекта должны быть завершены.



Ранее сообшалось, что идея правительства республики приватизировать Суоярвский хлебозавод нашла поддержку депутатов профильного комитета Заксобрания Карелии.