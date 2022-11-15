Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений глэмпинга в России

В десятке популярнейших направлений для отдыха в глэмпингах осенью Карелия оказалась самой дорогой.

Новое направление отдыха — глэмпинги — появилось в России относительно недавно, однако уже успело завоевать симпатии многих российских туристов.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировал статистику бронирований глэмпингов на осень 2022 года и нашел популярнейшие направления для этого вида отдыха среди россиян.

Больше всего там оказалось южных городов, что неудивительно для отдыха осенью. Это Анапа, Архыз, Сочи, Майкоп, Евпатория и Пицунда в Абхазии. Кроме того, популярны оказались Чемал на Алтае, Приозерск и Суздаль.

В десятку топ-направлений для отдыха в глэмпингах вошел карельский город Лахденпохья. Более того, отдых здесь оказался самым дорогим — за сутки в глэмпинге отдыхающие в Карелии готовы отдать более 7 тысяч рублей.

При этом отдыхают в Карелии недолго — средняя продолжительность поездки составила всего два дня. Столько же отдыхают лишь в Приозерске, во все остальные города ездят на более долгий срок.